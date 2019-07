SKÆRBÆK: En 33-årig mand fik søndag aften et ganske dyrt møde med ordensmagten i Skærbæk. Her kom den 33-årige kørende ad Østergade, da han blev standset af en politipatrulje.

Her viste det sig, at den 33-årige var frakendt førerretten, og desuden viste en narkometertest også, at den 33-årige var påvirket af euforiserende stoffer, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. Det hele endte for den 33-årige med, at hans bil er blevet konfiskeret - det viste sig nemlig, at han er blevet taget for at køre i frakendelsestiden flere gange.

Den 33-årige er ikke lokal, tilføjer politikommissær Jens Peter Rudbeck fra Syd- og Sønderjyllands Politi.