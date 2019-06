Nanna Bonde groggy efter onsdagens valg

Ved onsdagens folketingsvalg opnåede SFs Nanna Bonde 3709 personlige stemmer. Selv om hendes stemmetal overgår mange andre nyvalgte folketingsmedlemmer, så var det ikke nok for hende til en plads i Folketinget.

TØNDER: Lige ved og næsten. Og alligevel så langt fra målet. Selv om SFs Nanna Bonde i Tønder onsdag opnåede et flot antal personlige stemmer, så var det alligevel ikke nok til at komme ind i Folketinget. - Jeg er glad for, at SF har fået et fantastisk valgresultat. Men jeg er da superærgerlig over, at jeg ikke fik en plads, siger den 26-årige sociologistuderende, der flyttede fra Tønder til København for at studere i 2013. Ved onsdagens valg satte 3709 vælgere et kryds ud for Nanna Bondes navn på stemmesedlen i Sydjyllands Storkreds. Alene på valgstedet i Tønder Sport & Fritidscenter fik den 26-årige folketingskandidat 664 personlige stemmer. - I Tønder by fik SF 10,2 procent af stemmerne og var dermed det tredjestørste parti, siger Bonde og udbryder: - Det er helt vanvittigt, og det, synes jeg, er ret vildt.

Snublede på målstregen Man forstår godt Nanna Bondes ærgrelse over, at hun var så snublende tæt på at komme ind i Folketinget. Hendes personlige stemmetal på 3709 rækker for samtlige partier til en plads i Folketinget. Alene på SFs liste over folketingsmedlemmer, har Nanna Bonde modtaget flere stemmer end seks af de nyvalgte SF'ere. End ikke Nanna Bonde kan forklare det regnestykke og mange ubekendte, der bevirker, at hun med så mange stemmer ikke har fået en taburet i Tinget. - Mine venner er kede af, at jeg ikke har fået en plads. Men det har ikke bevirket, at jeg har mistet lysten til at lave politik på den ene eller anden måde, siger Nanna Bonde, der er opvokset i Nygade i Tønder. Hun fortæller, at hun forsat vil være en del af SFs landsledelse, hvor hun med sine egne ord spiller en "aktiv rolle".

4 år er lang tid Den "mistede" plads i Folketinget giver imidlertid mulighed for at færdiggøre andre projekter. Nanna Bonde var indstillet på at sætte sit sociologsstudie i bero, men nu vil hun afslutte studiet: - Det får jeg lov at færdiggøre nu, siger hun. Nanna Bonde, der i perioden 2015-2017 var formand for SFU, og som sidste sommer vandt Politikens DM i debat, er endnu ikke sikker på, om hun stiller op til næste folketingsvalg. Dertil er hun endnu for uafklaret. Og måske er det slet ikke politik, der skal være omdrejningspunktet i hendes liv. - Der er ikke nogen tvivl om, at jeg gerne vil ind på Christiansborg. Men det kan være, at jeg finder ud af, at andre ting er vigtigere i livet. Nu skal jeg lige tænke situationen igennem. Der kan jo ske meget på fire år, siger Nanna Bonde.