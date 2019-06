Nanna Bonde: Det ser helt vildt godt ud

Valg: Socialistisk Folkeparti gik i Tønderkredsen frem med tre procent ved valget. Her fik partiet i alt 1201 stemmer. Det var Nanna Bonde, der har kæmpet for de sønderjyske stemmer i Sydjyllands Storkreds, meget tilfreds med.

- Det ser helt vildt godt. Resultatet er så vidt jeg ved en fordobling i forhold til i 2015, sagde Nanna Bonde, da stemmerne i Tønderkredsen var talt op.

Og netop Tønder var den kreds, som hun havde håbet mest på at stå godt i.

- Jeg er født og opvokset her, og det er Tønder, der har formet mig som menneske, så derfor betyder det som valgsted ekstra meget for mig.

- Når alle de andre valgsteder er talt op, håber jeg på to mandater i Syd- og Sønderjylland. Vi har brug for flere sønderjyder i folketinget. Så jeg håber på, at prognoserne holder stik, sagde Nanna Bonde.

Ved folketingsvalget i 2015 fik Socialistisk Folkeparti 562 stemmer i Tønder Kommune. Det var dengang mere end en halvering i forhold til valget i 2011.