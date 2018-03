Nærværende Anne Linnet spillede kirkekoncert i Døstrup

For Anne Linnet er det noget ganske særligt, at kunne give koncert for et mindre publikum i en kirke. Hun fortæller, at det skaber en særlig varme og energi, hun godt kan lide. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Publikum var helt tæt på det danske sangikon, da Anne Linnet torsdag aften gav koncert i Døstrup kirke.

Alle kirkebænke og stole var optaget i Døstrup Kirke torsdagaften, da Anne Linnet trådte ind ad døren i sideskibet. Med sig havde hun en korsanger og en pianist. Sammen tog de tre plads mellem prædikestolen og døbefonten og skabte en nærværende kontakt til et publim, der lod sig rive med fra strofe. Mellem de gamle hvidkalkede mure sang den lille forsamling med på samtlige numre, imens fine øjeblikke gjorde øjnene blanke hos flere af gæsterne. For Anne Linnet selv, er det også noget betydningsfuldt at spille koncert i en kirke. - Det betyder rigtig meget, fordi jeg godt kan lide det, at være så tæt på publikum, og den synergieffekt der opstår. Folks reaktioner betyder nemlig rigtig meget for mig, det er også det jeg bruger, når jeg skriver sange, ikke kun det jeg føler i nuet. Jeg kan mærke, hvad det er for noget, der rører sig i folk. Og det er vigtigt for mig at være ajour med det, både når jeg spiller, og når jeg skriver mine sange.

Små koncerter giver et stærkere nærvær Det var Jens Thode Jensens Mindelegat, der havde betalt for koncerten, som beboere fra Døstrup Sogn havde adgang til. Jens Thode Jensen blev også mindet ved torsdagens arrangement, og det rørte Anne Linnet. - Jeg synes, det er superfedt at tænke på, Jens Thode Jensen havde tænkt over dét, at han gerne ville favorisere musikken, glæden og den her kirke, hvor han har hørt til. Det synes jeg virkelig er fint gjort, siger hun med et smil. Intimkoncerter som den i Døstrup Kirke, er noget Anne Linnet godt kan lide at spille, fordi hun lettere kan være nærværende overfor sit publikum. - Der opstår en speciel varm stemning. Jeg kan godt lide, at ved koncerter som den her, at jeg er tæt nok på, til at jeg kan se folk i øjnene. Når man spiller på en festival, så kan man ikke rigtigt se folk i øjnene. Der er publikum som ét stort dyr, men til intimkoncerter kommer man tættere på hver enkelt gæst, og det synes jeg er rigtigt rart, forklarer hun.