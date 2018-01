Nærvær og babyrytmik på kulturskolen

Tønder: Rytme og musik er vigtige for børns udvikling, særligt for de helt små. Kamille Machholm er uddannet rytmikpædagog, og hun har i 20 år tilbudt netop rytmebrunch, eller babybrunch, primært i Kolding og nu altså også i Tønder, hvor holdet var overbooket efter få dage, og ventelisten er så lang, at Kulturskolen i hvert fald udbyder holdet en gang mere.

- Alle mødre kan genkende det. Når man begynder at synge eller slår takten an til noget musik, så bliver baby fuldstændig nærværende, og det, tror jeg, gør, at det her tilbud er så populært, siger Kamille Machholm om baggrunden for baby-brunch-tilbuddet.

Baby-brunch er et par timer for en baby og en voksen, hvor der hygges med brunch og socialt samvær og efterfølgende musik, rytmik og bevægelse.

Kamille sang og underholdt med sanglege, tumlesange og sæbebobler, og mens børnene nød nærværet, fik mødrene inspiration til masser af leg og bevægelse.

- Man kan sagtens give børnene en ordentlig svingtur og tumle vildt. Det kan de sagtens tåle, og de har godt af det, opfordrede Kamille Machholm, og de 10 deltagende babyer og deres mødre var alle begejstrede for det nye kulturtilbud.