Nabohjælpsordning vokser stille og roligt i Tønder

TØNDER KOMMUNE: Lidt flere har meldt sig som nabohjælpere i Tønder Kommune, siden det sidst blev opgjort, hvor mange der holder et vågent øje, når naboerne er på ferie.

Der var 46,9 husstande per 1000 indbyggere tilmeldt til Nabohjælpsordningen tilbage i juni, og per 1. februar er tallet 50,2 husstande for hver 1000 indbyggere i Tønder Kommune. I hele Syd- og Sønderjyllands Politikreds har 1431 nye husstande meldt sig til nabohjælpen, så i alt 28.184 husstande er med i ordningen per 1. februar 2019.

Mere omtale har givet flere nabohjælpere, og det glæder vicepolitiinspektør Christian Østergård fra forebyggelsessektionen Syd- og Sønderjyllands Politi sig over:

- Jo mere omtale vi kan få, des bedre. Dækning af nabohjælpen har gjort meget godt, og vi prøver hele tiden at komme ud med det. De mest udsatte perioder er stadig i julen og i sommerferien, men der sker klart flere indbrud her i vinterferien i uge 7 og 8, end der gør i helt normale uger, så der skal lyde en klar opfordring til, at man lige holder øje.

Men opfordringen fra Christian Østergård er klar - du kan gøre meget ved ikke at dele hele din ferie på de sociale medier, når du er afsted:

- Der er så mange, der lægger videoer og billeder ud på nettet lige fra de rejser og til de kommer hjem igen. Her er det mit klare forslag, at man venter - for tyvene kan kigge med.