Nabo til jernbane: Der er tændt et lille lys

Hans Otto Sørensen og udvalgsformand Bo Jessen (V) håber stadig at en lukning af overkørsel 83 kan annulleres her to minutter i 12. De deltog begge i et åbent samråd med transportministeren torsdag på Christiansborg. Privatfoto

Efter torsdagens åbne samråd med transportminister Ole Birk Olesen (LA) er nabo til jernbanen ved Skærbæk, Hans Otto Sørensen, ikke knust. Han klamrer sig til et håb om, at lukninger af overkørsel trækkes tilbage.

TØNDER/CHRISTIANSBORG: - Samrådet tændte et lille lys. Men kun et lille lys, sagde Hans Otto Sørensen, da han torsdag eftermiddag sad i toget på vej tilbage til Skærbæk efter at have deltaget i et åbent samråd, hvor transportminister Ole Birk Olesen (LA) svarede på 18 spørgsmål stillet af Folketingets Transportudvalg. Spørgsmålene gjaldt lukningen af fem overkørsler på banestrækningen i Tønder Kommune. Hans Otto Sørensen var dog ikke imponeret over transportministeren og hans engagement i sagen. - Han blev spurgt i vest og svarede i øst. Jeg er meget skuffet over, at han ikke gik ind i sagens substans fra starten af mødet, siger Hans Otto Sørensen, som klamrer sig til et spinkelt håb om, at beslutningen om lukning af overkørslen med nummer 83 (Tøndervej/Gårdkrogsvej) bliver ændret.

Som transportminister vil jeg have svært ved at forsvare, at der bliver gået hårdere til lukningen af overkørsler i Vestjylland end i Syd- og Sønderjylland. Ole Birk Olesen (LA), under torsdagens åbne samråd vedrørende lukning af overkørsler

Konsekvent linje Ud fra transportministerens svar er der dog ikke meget, der tyder på, at det bliver en realitet. Under samrådet sagde Ole Birk Olesen blandt andet, at man ikke pludselig kan ændre på en aftale, der er indgået i 2009 - og da slet ikke, hvis det kun gælder et afgrænset geografisk område. - Det vil jeg ikke. Den linje, der er lagt, er fornuftig. Som transportminister vil jeg have svært ved at forsvare, at der bliver gået hårdere til lukningen af overkørsler i Vestjylland end i Syd- og Sønderjylland, svarede ministeren på spørgsmålet om han ville ændre på beslutningen om at gennemføre lukningen. Ole Birk Olesen tilføjede dog, at hvis forligsparterne bag det grønne forlig i 2009 kan finde en samlet besparelse, der løber op i 1,6 milliarder kroner, så vil han ikke afvise, at partiernes transportordfører kaldes sammen. Og det er netop dette lille lys, som Hans Otto Sørensen har at holde sig til.