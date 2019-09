Nabo rykkede for svar: Nyt vindmølleprojekt er bragt i spil

Kjeld Hauborg, Vester Terp, har i et år haft mistanke om, at et nyt, stort vindmølleprojekt var under opsejling i sin baghave. Først afviste Tønder Kommune, men bekræfter nu, at et projekt er bragt i spil. At det i første omgang forsvandt i det kommunale system, skyldes ifølge teknisk direktør Ditte Lundgaard Jakobsen en menneskelig fejl.

- Hvad er det for nogle menneskelige fejl? En kommune skal vel registrere, når der kommer noget ind. Tiltroen til kommunen kan ligge på et meget lille sted, påpeger han.

Kjeld Hauborg havde sammen med hustruen Dorthe tilbage i september sidste år hørt rygter om, at et vindmølleprojekt skulle være under opsejling. Derfor søgte parret aktindsigt hos kommunen, men fik at vide, at der ikke var noget projekt.

- Det er ikke betryggende. Det er skuffende. Man får indtryk af, at sagen skal luskes igennem, siger Kjeld Hauborg, der fra sin ejendom på Fælledvej 9 i Vester Terp har udsigt til at blive en af de nærmeste naboer til vindmølleparken.

Eurowind Energy A/S, som har hovedsæde i Hobro, har fremsendt projektforslaget til Tønder Kommune tilbage i september sidste år. Men indtil i mandags har de nærmeste naboer trods forespørgsler og rykkere hos kommunen ikke kunnet få noget at vide:

LØGUMKLOSTER: Et nyt vindmølleprojekt med op til 14 kæmpemøller er bragt i spil i Vester Terp nordvest for Løgumkloster.

Vindmølleprojektet, som Eurowind Energy A/S har bragt i spil syd for Vester Terp, omfatter opstilling af mellem syv og 14 store vindmøller med en totalhøjde på 150 meter - og eventuelt højere.Ifølge projektmagernes oplæg er der indgået lodsejeraftaler på hele det potentielle område. Realiseres projektet i fuldt omfang er der indgået en betinget aftale om nedlæggelse af beboelsen Søgårdsvej 4. Vindmølleparken i Vester Terp vil ifølge Eurowind kunne producere strøm, svarende til forbruget for 47.500 husstande.

Det gule område er lig med det tidligere "Område 16", som Tønder Kommune havde udpeget som et muligt opstillngsområde for store vindmøller. Eurowind Energy A/S har fremsendt planer om at etablere op til 14 vindmøller syd for Vester Terp. Kortudsnit: Eurowind/Tønder Kommune

To ansøgninger

Direktør for teknik- og miljøområdet i Tønder Kommune, Ditte Lundgaard Jakobsen, siger, at der faktisk er en meget lavpraktisk forklaring på det skete:

- Sidste efterår får vi to ansøgninger fra Eurowind. Én går ud på en ansøgning i Vester Terp og en i Øster Gasse. Ansøgningerne er stort set identiske - bortset fra stedangivelsen. Derfor er det opfattelsen, at den samme ansøgning er blevet fremsendt to gange, hvorfor den ene bliver slettet. Det er først i april i år, hvor vi er i kontakt med Eurowind, at vi opdager, at der ikke er tale om to identiske, men altså to forskellige ansøgninger, siger Ditte Lundgaard Jakobsen.

Når der siden ikke er sket yderligere i sagen fra kommunens side skyldes det ifølge hende, at Eurowind tilbage i april sagde, at man på daværende tidspunkt ikke var klar til at gå videre med de respektive projekter på nuværende tidspunkt.

- Derfor er de ikke realitetsbehandlet, og der er ikke arbejdet med ansøgningerne overhovedet, siger Ditte Lundgaard Jakobsen.