Når vovehalse møder benzin

TØNDER: De fleste mestrer fire hjul - og andre er gode på to. Men der stopper det ikke for David Klaas og resten af holdet bag stuntshowet fra Team Klaas, der fredag gav opvisning i Tønder. Det omrejsende motorcirkus gør mange ting, som kun de færreste kan på motorcykel eller i en bil.

For tysk/engelske David Klaas er praktisk talt født ind i en verden af vilde stunts. I dag rejser han sommer efter sommer med sit show, der har alt fra den amerikanske klassiker, monstertrucken, til højtflyvende motocrosscykler og biler, der bruger mere tid på to hjul end fire. Hans far drev også eget stuntshow, så det må ligge til familien Klaas, mener han:

- At leve af stunts er vist en familieting for os. Min far var stuntkører, og jeg lærte tidligt at lave tricks. Nu står vi så her. En ny sæson er lige begyndt, faktisk havde vi premiere i Aabenraa forleden, og nu skal vi køre hele sommeren, forklarer han.