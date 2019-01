Mysteriet om Visbys genforeningssten er løst

Lokalhistoriker Ingolf Haase, Møgeltønder, er sikker på, at han har fundet frem til ophavsmanden til den genforeningssten, som ingen tilsyneladende kendte til og som blev (gen)opdaget og (genrejst) ved et tilfælde for syv år siden.

VISBY: I stort set et hvert sogn og i en hver landsby i Sønderjylland er der rejst en genforeningssten. En af de få undtagelser var Visby, der ellers var blandt de mest danske områder ved afstemningen 10. februar 2010. Mysteriet om den tilsyneladende manglende genforeningssten tog til i styrke, da den daværende pedel på Visby Skole tilbage 2011 under oprydningsarbejde vendte en stor trappesten, der viste sig at bære inskriptionen: 1864 1920. Men hvor stammer stenen fra, hvem har lavet den, og hvorfor skulle der gå helt frem til 2011, inden den blev opstillet i et lille anlæg ved Genforeningsvej? Lokalhistoriker Ingolf Haase, Møgeltønder, der tilbage i 2008 har skrevet en bog om de sønderjyske genforeningssten, mener nu at have fundet svarene. Efter en omtale her i avisen forleden om, at kulturminister Mette Bock agter at frede samtlige genforeningssten som fortidsminder, blev Ingolf Haase ringet op af en mand fra Højer, der havde en fortid på Visby Skole tilbage i 40'erne. Han var dengang blevet undervist af Holger Arnold Gregersen, og det er højringens bud, at Gregersen var den ukendte mester for genforeningsstenen. - Efter oplysningen om Gregersens tilknytning til skolen deler jeg denne formodning, siger Ingolf Haase, og fortæller:

Man havde gerne undt Arnold Gregersen at se sin længe upåagtede sten komme til ære og værdighed. Gregersen havde sikkert heller aldrig drømt om, at stenen ville blive fredet. Ingolf Haase, lokalhistoriker, Møgeltønder

Fortidsminde - Kulturminister Mette Bocks oplæg til at frede alle genforeningssten begrundes med, at stenene ikke bare er en fortælling om, hvordan nutidens Danmarkskort blev formet efter første verdenskrig. De fortæller også historien om den glæde, som Sønderjyllands genforening skabte både nord og syd for den gamle Kongeå-grænse.- En genforeningssten defineres som en sten med indmejslet tekst rejst som et mindesmærke over Sønderjyllands genforening med Danmark 1920.



- En fortidsmindefredning betyder, at mindesmærkerne ikke umiddelbart må fjernes, flyttes eller ødelægges. Kilde: Kulturministeriet

Dette billede af ældre dato viser genforeningsstenens upåagtede placering på Visby Skole. Stenen dannede senere fundamentet til en udendørs trappe. Inskriptionen "1864 1920" blev først (gen)opdaget i 2011. Privatfoto

Latinske bogstaver - Som 17-årig havde Arnold Gregersen, hugget sin egen genforeningssten, som blev opstillet i familiens have på Sønderbyvej 5, i Møgeltønder. I dag står stenen i Slotsparken i Møgeltønder. - Gregersen var dengang ikke gået langt for at få inspiration til at sin egen genforeningssten. Familien Gregersen var nabo til lærer P. E. Jensen, der også havde hugget sin egen genforeningssten. Modsat P. E. Jensen, der havde hugget sin stens tekst med runeskrift, huggede Arnold Gregersen sin med umiddelbart læselige latinske bogstaver. Den nydeligt, lidt naivt forarbejdede sten, vidner om stærke nationalfølelser, der var dybt forankret i den unge mand på trods af, at han har haft hele sin opvækst og skolegang i tiden under tysk styre.

Foto: Foto: André Thorup Lokalhistoriker Ingolf Haase er overbevist om, at han har fundet frem til ophavsmanden til Visbys forsvundne genforeningssten. Foto: André Thorup

Simpel sten - Arnold Gregersen kom i 1936 som lærer til Visby Skole. Visby var et stærkt dansk sogn uden genforeningssten. Her havde Gregersen sikkert igen taget sagen i egen hånd og hugget en simpel genforeningssten, hvorom han sikkert har kunnet forsamle skolens elever den 10. februar, forklarer Ingolf Haase. Ifølge en ældre dame, der ikke lever længere, stod stenen uden for førstelærerens bolig. Han havde bolig i den østlige fløj af skolen, der blev bygget i 1909. Her havde førstelæreren bolig frem til 1972. Holger Arnold Gregersen blev i 1941 udnævnt til førstelærer, en stilling han bestred til 1955, hvor han flyttede til Præstkær. Han døde i 1995.

Tidligere Bredebro-borgmester Lauge Jepsen holdt tale, da Visby-stenen blev genindviet 10. maj 2012. Privatfoto

I de rigtige hænder - Da Gregersen havde forladt skolen, havde stenen fået en mere sekundær placering. I 1959 har den sikkert fået placeringen på hjørnet ved østgavlen af 1959-bygningen, som det fremgår af et billede. Her stod den med kun bagsiden synlig frem til 2002, hvor man gik i gang med tilbygningen mellem 1909-bygningen og 1959-bygningen. - Stenen har herefter bare ligget i et hjørne, indtil den blev "genopdaget" af skolens daværende pedel Bjarne Hansen. Da man havde opdaget dens indskrift, blev stenen genrejst på plænen nord for 1959-bygningen, i 2012, med "teksten" læselig: 1864 - 1920

Den sidste sten - At stenen ikke er en professionel stenhuggers værk ses umiddelbart. Den primitive stenhugger-teknik deler den med Gregersens lille genforeningssten i Møgeltønder. Men hvad samtidens ofte tyske stenhuggere ikke har kunnet lægge i arbejdet, har Gregersen kunnet i form af national dansk hjertevarme, vurderer Ingolf Haase. Efter genopdagelsen kom stenen pludselig i de rigtige hænder. Der blev skaffet midler til en genrejsning. Ikke på skolen, men på et passende sted i byen, nemlig et lille anlæg på Genforeningsvej. Her blev stenen genindviet den 10. maj 2012. - Man havde gerne undt Arnold Gregersen, at se sin længe upåagtede sten komme til ære og værdighed. Gregersen havde sikkert heller aldrig drømt om, at stenen ville blive fredet, som kulturminister Mette Bock nu har planer om, slutter Ingolf Haase sin beretning. Den er - indtil det modsatte kan dokumenteres - historien om et dansksindet sogn, der altså fik sin genforeningssten med mange års forsinkelse og i dag kan bryste sig med at være det sted i landet, hvor den sidste genforeningssten blev rejst.