Muslimsk samlingssted i boligområde afgøres i byrådssalen

Det er her i det gule parcelhus på hjørnet af Lærkevej og Nordre Landevej, at bosnisk forening i Tønder ønsker at indrette samlings- og bedested. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Der er markant flertal i teknik- og miljøudvalget for at give grønt lys til, at et parcelhus på Lærkevej i Tønder må indrettes som muslimsk samlingssted og bedehus. Dansk Folkeparti er imod og kræver sagen behandlet af den samlede kommunalbestyrelse.

TØNDER: Det bliver den samlede kommunalbestyrelse i Tønder der kommer til at afgøre, hvorvidt foreningen "Bosnisk Kultur- og Islamisk Center i Tønder" (BKIC) får lov til at etablere samlingssted og bedehus på Lærkevej i Tønder. Et stort flertal i teknisk- og miljøudvalget var indstillet på at give tilladelse, men Dansk Folkepartis medlem af udvalget, Harry Sørensen, Løgumkloster, stemte imod og krævede, at ansøgningen behandles i byrådssalen. - I Dansk Folkeparti mener vi ikke, at et bederum hører hjemme på en stille villavej. Og så er vi også bekymrede for parkeringsforholdene, forklarer Harry Sørensen.

- I Dansk Folkeparti mener vi ikke, at et bederum hører hjemme på en stille villavej. Og så er vi også bekymrede for parkeringsforholdene. Harry Sørensen, medlem af kommunalbestyrelsen for Dansk Folkeparti, Løgumkloster

Ansøgningen Af den ansøgning, som Bosnisk Kultur og Islamisk Center (BKIC) i Tønder har fremsendt til kommunen, fremgår om den fremtidige anvendelse af Lærkevej 50, bl.a. følgende:BKIC ønsker, at anvende ejendommen til et sted hvor medlemmerne kan mødes og afholde manifestationer af religiøst og kulturelt indhold, udføre bøn samt fremme bosnisk kultur og landets traditionelle køkken. Derudover vil stedet blive brugt til medlemmernes børn til leg og lære om den bosniske kultur, sproget samt islam. De vil også lære om andre religioner og kultur og hvor vigtigt det er at have respekt for andre mennesker, loven og naturen.



På landsplan står " Det Islamiske Trossamfund Af Bosniakker I Danmark" bag syv mødesteder. Det største befinder sig i Odense.

Parkerings-krav Det er det gule parcelhus på hjørnet af Lærkevej og Nordre Landevej, som BKIC købte sidste efterår med det formål at indrette et samlingssted. Boligområdet omkring Lærkevej er ikke omfattet af en lokalplan, men af en såkaldt kommuneplanramme. Her åbnes der op for, at der i boligområdet kan etableres liberale erhverv, ikke-generende virksomheder og kollektive anlæg og institutioner. Et samlingssted/foreningshus falder ifølge vurderingen fra forvaltningen ind i denne planramme. Det er baggrunden for, at flertallet i teknik- og miljøudvalget nikker ja til ansøgningen. Godkendelsen er dog forsynet med et krav om, at der skal etableres parkeringspladser inde på grunden. I lokalområdet, der er omfattet af samme kommuneplanramme som Lærkevej, er der blandt andet et spejderhus og Odd Fellow Logens mødesal.

Massiv modstand Da planer om at BKIC ville rykke ind på Lærkevej kom frem, resulterede det i protester og indsigelser fra flere lokale borgere. I forbindelse med en nabohøring indkom i alt 34 primært kritiske bemærkninger. Ud over trafikale problemer pegede Lærkevejs-beboerne blandt andet på støjgener, ængstelse og usikkerhed overfor ældre og børn samt frygt for værdiforringelse af områdets boliger. Formand for teknik- og miljøudvalget Bo Jessen (V) siger, at indsigelser er blevet taget alvorlige, og altså blandt andet har affødt krav om parkeringspladser. - Men vi må også huske på, at der ikke er tale om en klub med 5000 medlemmer, men en forening for mellem 20 og 50 medlemmer, siger han.

Gode lejere Ifølge formanden hæfter udvalgets flertal sig også ved, at BKIC, inden foreningen købte huset på Lærkevej, havde til huse i lejede lokaler på Plantagevej. Her har der ikke været problemer med trafik og støj. - Det har været mønsterlejere. Det er meget ordentlige mennesker, nogle af de allerbedste, jeg har lejet ud til. Jeg kan kun give dem de bedste anbefalinger, sagde daværende udlejer, Hilmer Juhl Christensen, Tønder, da JydskeVestkysten talte med ham om sine erfaringer med de bosniske lejere.