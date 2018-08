Muslimsk samlingssted: Venstre-kvinde kom i tvivl

Mens partifællerne stemte ja, undlod Venstres Anita Uggerholt Eriksen som eneste at stemme i forbindelse med tilladelsen til etablering af et bosnisk kulturcenter på Lærkevej i Tønder. Der er usikkerhed om øget trafik og støjgener, siger hun. Dansk Folkeparti taler om knæfald for et muslimsk samlingssted.

TØNDER: Mens alle partifæller og resten af politikerne i byrådssalen - minus Dansk Folkeparti - torsdag aften stemte ja til at Bosnisk Kultur- og Islamisk Center i Tønder (BKIC) må etablere et mødested på Lærkevej 50 i Tønder, valgte Venstres Anita Uggerholt Eriksen, Tønder, at stemme blankt. Uden at komme med en nærmere forklaring.

- Jeg tog ikke ordet, fordi debatten stak af og kom til at handle om religion og etnicitet. Men det har faktisk ikke noget med sagen at gøre. Alle ved, at bosniere er blandt de mest velintegrerede. For mig at se var det et spørgsmål, om vi var godt nok klædt på med fakta i forhold til trafik og støjgener ved at placere et forsamlingshus i et villakvarter. Jeg ved ikke, hvor mange af mine kolleger, der har været derude. Jeg lagde selv vejen forbi søndag aften, og der var mange biler. Som politiker må man også spørge sig, hvad man selv synes er ok. Derfor kom jeg i tvivl og trykkede på knappen "ved ikke", forklarer Anita Uggerholt Eriksen dagen efter kommunalbestyrelsesmødet.