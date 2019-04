Musiktalenter hjælpes ad på nettet

Jon Gottlieb alias Jon Petersen er fredag aktuel med en spritny EP i form af "Hey Barn". Den 20-årige singer-songwriter gør et stort nummer ud af at blande genrerne, så den nye EP er i høj grad indie, men der er også tråde til jazz og blues. Rockgenrerne fylder også meget for Jon, som ikke afviser, at han også skal prøve kræfter med det senere. Foto: Jacob Schultz