Musikskoler spiller under festival

Tønder: I år bliver det muligt at opleve unge musikere fra tre sønderjyske musikskoler under Tønder Festival.

Festivalen har indledt et samarbejde med musikskolerne i Tønder, Sønderborg og Aabenraa, oplyser den i en pressemeddelelse. Tre musikskoleorkestre - et orkester fra hver musikskole - giver koncert på Godsbane-scenen lørdag under festivalen. Scenen findes ved festivalens indgang Vest. Programmet for Godsbanescenen vil både ligge i festivalens app og bliver også annonceret på festivalens hjemmeside, oplyser festivalen.