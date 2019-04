Musiklivet i Tønder er mere end Tønder Festival

Tønder: Vi har spurgt tilfældige folk i Tønder om, hvor meget de ved om musiklivet i byen. De interviewede var enige om, at musiklivet er relevant for Tønder, da det ikke kun hjælper med at tiltrække folk til Tønder, men også gør byen til et aktivt og levende sted.

For eksempel udtaler Tjorven:

- Jeg synes det er dejligt, at vi har musiklivet, også med musikken på torvet. Det er hyggeligt og det trækker folk til.

Mikkel Pedersen siger:

- Jeg synes, at der er et godt miljø, og man har nogle gode faciliteter på blandt andet musikskolen.

Tønder er da også et fantastisk sted at opleve ikke kun den danske, men også den internationale musikkultur på nær hold, da Tønder er fyldt med muligheder for at blive involveret i musiklivet. Mange spillesteder i byen tilbyder musikere udefra muligheder for at præsentere deres musik.

Der er forskellige musiktilbud i byen, blandt andre Kulturskolen, Schweizerhalle, Hagge's, Kirkekoret, Tønderkoret, Gospelkoret og Tønderegnens Musikforening.