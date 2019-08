Musikalsk talent udvikles på masterclass

Til at starte med spillede Youngmade-holdet Trois blizzards for de tre canadiske bandmedlemmer. Derefter fandt medlemmerne i Vishtén selv instrumenterne frem for at spille med de unge. Det gav de unge mulighed for at spørge ind til de passager af nummeret, som de var usikre på, og dermed få sparring til, hvordan de bedst muligt spiller det.

Youngmade-holdet skal søndag klokken 11.30 optræde på campingscenen med Vishténs nummer Trois blizzards. Derfor var bandet sat i stævne for at hjælpe de unge mennesker med at forfine den musikalske udførelse.

Tønder Festival: Kælderen under Tønder Kulturskole blev fyldt med lyden af alt fra violiner til keyboard og trommer, da der blev afholdt masterclass for dette års Youngmade-hold.

Talentudvikling

Didde Kynde er den ansvarlige for Youngmade-holdet. Hun mener, at masterclass er med til for at give de unge talenter en fed oplevelse af at stå overfor det band, som har skrevet det nummer, de spiller. Samtidig kan bandet være med til at udvikle dem.

- Det er en super fed mulighed for de unge. Det er en god måde for nogle unge mennesker, at lære noget nyt. Det er talentudvikling og sparring. Her kan de møde et band, som spiller på festivalen og som kan give dem fifs og tricks til at gøre det så godt som muligt, når de selv skal spille, siger hun.

Youngmade-holdet er en gruppe af ti unge musikalske talenter mellem 15 og 25 år fra hele landet, som er samlet i forbindelse med Tønder Festival. Her skal de udvikle deres musikalske kunnen i samlet flok på forskellige workshops.