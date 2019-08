Museumsvennerne på historisk udflugt

Tønder: Der bliver historie for alle pengene, når Tønder Museums Venner tager på udflugt til Dannevirke og Hedeby lørdag 17. august.

Turen starter ved Museum Sønderjylland, Wegners Plads, kl. 8.50, og slutter samme sted sidst på eftermiddagen, cirka kl. 17.

Vennekredsens foredrag i det forløbne forår har haft bydannelse i Sønderjylland/Slesvig som tema, og derfor er besøget i Hedeby, det danske riges første store handelsby, et naturligt valg for udflugten. Hedeby er i dag med på UNESCOS liste over Verdenskulturarv.

Første stop bliver dog ved Dannevirke ved museet, Valdemarsmuren og skansen.

Der er entre til turen, som dækker over både formiddagskaffe og frokost. Tilmelding skal ske til kasserer Arne Jørgensen via mail til ilaj5352@gmail.com.