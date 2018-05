Museumsvenner kom med kontanter

TØNDER: Mens støtteforeningen for Tønder Kunstmuseum med dens 1200 medlemmer har blandet sig markant i debatten om kunstmuseum fremtid i det nystrukturerede Museum Sønderjylland, har der være mere stille fra Tønder Museums Vennekreds.

Ud over at give medlemmerne gode oplevelser har foreningen til formål at støtte "Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder". Dette er i 2017 sket med bidrag i størrelsesordenen 32.500 kr. til lydanlæg og belysning, oplyste formanden, Tuk Andreasen, på årets generalforsamling.

Her så han i sin beretning tilbage på et år præget af netop strukturelle forandringer i Museum Sønderjylland og understregede, at man fra foreningens side ser frem til et konstruktivt samarbejde fremover.