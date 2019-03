Museumsinspektører fortæller om marsken

Højer: Tirsdag den 12. marts klokken 19 kan man i Hestestalden ved Kiers Gaard høre museumsinspektørerne Anne Marie Overgaard og Mikkel Leth Jespersen fra Museum Sønderjylland fortælle om tilblivelsen af det helt særlige kulturlandskab i Tøndermarsken.

Foredraget er optakt til åbningen til sommer af de nye udstillinger på Højer Mølle, som netop omhandler Tøndermarsken og dens tilblivelse.

Der er tale om et ungt landskab, skabt af havets aflejringer og derefter formet af de mennesker, som efterfølgende slog sig ned i området. De diger, sluser, kanaler og pumpestationer, der nu kendetegner marskens landskab er bygget gennem århundreder med henblik på at kunne bo trygt i området og for at kunne drive landbrug i den fede marskjord.

Højer Mølle bliver den store formidlingsstation i det, som fremover vil fungere som port til Tøndermarsken og Nationalpark Vadehavet.

Tilmelding til foredraget er ikke nødvendig.