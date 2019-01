Jørgen Bendorff ses her midt i sit livsværk med medaljer, våben, dokumenter og andre effekter, der hver især har udgangspunkt i landsdelens historie. For at huse den store samling, der primært drejer sig om første verdenskrig, var det nødvendigt med en 60 kvadratmeter stor tilbygning. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

En ganske usædvanlig samling med beretninger og effekter fra første verdenkrig havner nu på Museum Sønderjylland. 73-årig Jørgen Bendorff, Tønder, har dedikeret et helt livs arbejde til at samle og registrere sønderjyske vidensbyrd fra krigen.

TØNDER: I dagene op til jul og siden i de første uger af det nye år en hvid kassevogn fra Museum Sønderjylland nærmest kørt i pendulfart mellem museets hovedsæde i Sønderborg og parcelhuset i Tønder, hvor Jørgen Bendorff og hans hustru Marga bor. Det, som museumsfolkene har brugt dage på at bære ud af parcelhusets fordør, er intet mindre end et livsværk. Helt fra barnsben har den nu 73-årige Jørgen Bendorff samlet på ting og sager, personlige beretninger og dokumenter fra den sønderjyske historie - ikke mindst fra årene under første verdenskrig. Nu havner samlingen på museet, og alle er glade. - For mig har det altid været et stort ønske, en drøm, at samlingen engang skulle på museum i Sønderborg, siger Jørgen Bendorff. Museumsinspektør og første verdenskrigs-specialist, Rene Rasmussen, har ligeledes svært ved at få armene ned. - Samlingen er fantastisk på mange måder. Utrolig veldokumenteret. Første verdenskrig er en af vore kernefortællinger. Vores samling er præget af Als og Sundeved-området, der var meget dansksindet. Vi har ikke så meget fra resten af Sønderjylland. Navnlig det vestslesvigske og den tysksindede side er skidt repræsenteret. Man kan sige, at der har været en ubalance i vores samling. Det får vi rettet op på nu, siger Rene Rasmussen.

En god aftale Overdragelsen har været på tale siden 2010, da Jørgen Berndorff for første gang luftede tanken i en artikel omkring samlingen Sønderjysk Kalender. Tanken skulle dog modnes, og mange ting skulle falde på plads. Og så skulle Museum Sønderjylland skaffe den nødvendige økonomi. For helt gratis ville Marga og Jørgen Berndorff ikke overdrage livsværket. En samling, der efter bedste ville kunne indbringe et millionbeløb blandt private samlere. Så meget har Museum Sønderjylland dog ikke betalt. - Vi har fået det langt under markedsprisen. Man kan sige, at vi har friholdt Jørgen Berndorff for nogle af de udgifter, han har haft, når han har købt effekter til samlingen, siger enhedsleder for historie ved Museum Sønderjylland, Carsten Porskrog Rasmussen. Det præcise beløb forbliver imidlertid mellem de involverede parter. Men det er sekscifret, siger Carsten Porskrog Rasmussen. Fem-seks fonde har været med til at løfte den økonomiske del af overdragelsen.

Særudstilling Sammen med Rene Rasmussen lover han, at Jørgen Bendorffs livsværk ikke forsvinder og gemmes væk i museets magasiner. Rene Rasmussen øjner muligheden for, at det omfattende materiale med over 10.000 feltpostbreve og postkort samt sønderjyske soldaters dagbogsoptegnelser kan være grundlag for ny forskning, og Carsten Rasmussen har desuden planer om en særudstilling. Offentlig bevågenhed om samlingen er Jørgen Bendorff imidlertid ikke helt uvant med. Gennem årene har han både været på radio og tv og har optrådt i adskillige avisartikler. Dele af hans samling har også været vist i forskellige museums-sammenhænge. Derudover har dokumenter og billeder, udlånt af Jørgen Bendorff, også dannet grundlaget for en række bogudgivelser. Kommende udgivere skal derfor nu ikke længere henvende sig i Tønder, men altså på Museum Sønderjylland.