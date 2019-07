Museum sætter verdensmål og kunst på skemaet

Der skal kunst på skoleskemaet efter sommerferien. Det er i hvert fald tanken bag de penge, som Museet Holmen har fået af Kulturelt Forum, for aftalen sikrer, at museet kan tilbyde alle overbygningsklasser at arbejde med FN's verdensmål og samtidigt se en udstilling om emnet i Løgumkloster.

LØGUMKLOSTER: Et nyt samarbejde er godt på vej i Løgumkloster. Her har Museet Holmen i forbindelse med den kommende udstilling "The Global Goals, de 17 verdensmål" af Hans Tyrrestrup fået midler, der sikrer, at udstillingen kan nå helt ud i skolerne. For udfordringen var egentligt ganske håndgribelig - det er nemlig yderst begrænset, hvor meget transport fylder i skolernes budgetter, og derfor har Museet Holmen taget sagen i egen hånd. De har fået tildelt 10.000 kroner fra Kulturelt Forum, hvilket sikrer, at museet nu kan sende samtlige overbygningsklasser i Tønder Kommune tilbuddet om at tage FN's 17 verdensmål op i undervisningen i samfundsfag og billedkunst. Alt det kombineres med et kig på en udstilling, som ifølge museumsleder Kirsten Moesgaard gør noget ganske særligt: - Vi håber, at udstillingen kan give et kunstnerisk supplement til den i øvrigt ganske varme diskussion om netop FN's 17 verdensmål. Diskussionen er der masser af faglitteratur i, men der er ikke rigtigt andre, der har prøvet at anlægge den mere kunstneriske og poetiske vinkel på verdensmålene, som vi gerne vil anlægge her.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Museumsleder Kirsten Moesgaard glæder sig over, at det er lykkedes at få et kunstnerisk kig på verdensmålene til at lande i Løgumkloster. Foruden den kommunale støtte fra Kulturelt Forum, så bidrager Ole Kirks fond også til den nye udstilling. Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard

Kunst for unge er vigtigt Hos Kulturelt Forum er der glæde over, at det nu lykkes at forene kunstmuseet og overbygningsklasserne. At unge ser og oplever kunst er ingen selvfølge, så at kunne sætte det i perspektiv til noget så aktuelt som verdensmålene er noget, som formand Anne Mette Petersen ser som en klar gevinst: - At kunne skabe forbindelse mellem kunsten og skolerne er netop det, vi synes er så godt ved det her forslag. Det er meget vigtigt at de kan få sådan en oplevelse, og så er selve udstillingen i det hele taget en spændende idé, forklarer hun. Anne Mette Petersen afviser heller ikke, at der kan komme støtte til lignende tiltag i fremtiden: - Vi vil frygteligt gerne sikre, at børn og unge får muligheden for at opleve kunst. Det er ikke alle forældre, der lige hiver dem med på et kunstmuseum, så det er super godt tænkt af Museet Holmen, at de indbyder til et samarbejde som dette.

Kunstnerisk fortolkning Verdensmålene bliver normalt mest behandlet i faglitteraturen, men kunstner og forfatter Hans Tyrrestrup har i både kunst og poesi taget hvert eneste af de 17 mål op og givet sit bud på dem, forklarer museumsleder Kirsten Moesgaard: - Hele konceptet er, at han har fortolket hvert mål. Udstillingen bliver ganske pædagogisk sat op, så vi får også en stor tavle med alle de 17 verdensmål på - og så kan man ellers som gæst gå på opdagelse i Tyrrestrups egne fortolkninger af verdensmålene i både malerier og ord, forklarer hun og fortsætter: - Ideen stammer i øvrigt fra et seminar, hvor man ville have flere kunstnere til at give deres fortolkninger af verdensmålene - men projektet kuldsejlede. Så endte det med, at jeg spurgte Hans, om han ikke ville med til at lave en lokal variant af idéen - og det er lige hvad vi viser frem til september, afrunder museumslederen.