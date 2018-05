Museet har fået ny inspektør

Kunstmuseet i Tønder har ansat et nyt ansigt. Den 27-årige Søs Bech Ladefoged er allerede startet i sit nye job, og det er hendes passion for kunst, der siden folkeskolen har forsikret hende om, at det var den vej, hun ville.

Tønder: Kunstmuseet i Tønder har fået en ny museumsinspektør. Allerede 1. maj tiltrådte Søs Bech Ladefoged sin nye stilling i Tønder.

- Man kan godt sige, at jeg er superbruger af kunst. Jeg bruger det til at koble af på, og så ligger min særlige interesse i moderne kunst. Det kan provokere, ruske op i folk, og minde dem om, hvilke holdninger de har til ting. Det kan jeg godt lide, fortæller den 27-årige museumsinspektør.

Hun har siden barnsben været interesseret i kunsten, og hvad det gjorde for hende.

- Det kommer af en gammel interesse egentlig. Jeg var selv en tegnepige, og jeg kunne fordybe mig i flere timer i at tegne, fordi det fik mig til at koble af. I folkeskolen fandt jeg ud af, at det område jeg kunne få mig selv til at arbejde rigtig hårdt med, var kunst og billedanalyser. Det ville jeg, for det brænder jeg for.

Og således var vejen lagt for pigen fra Himmerland, der flyttede til Aarhus for at studere kunsthistorie og museologi. Hun er i dag cand.mag. i fagene, og kommer fra et job på kunstmuseet Trapholt i Kolding.