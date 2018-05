Mursten falder ud: Vej er spærret da hus er i fare for at styrte sammen

Tønder: Vidågade i Tønder er spærret for gennemkørsel ud for nummer 53, da bygningen er i fare for at styrte sammen. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på foranledning af Tønder Kommune.

- Vi fik en anmeldelse om, at der falder mursten ud af bygningen. Så vi tog derned for at kigge, og den så jo i vores lægmands øjne ganske rigtigt ud til at være i en forfærdelig forfatning. Vi kontaktede derfor Tønder Kommune, der har ansvaret, og de har valgt at spærre vejen, fortæller vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Mads Dammark.

Der er nu sat hegn op omkring bygningen, og folk opfordres til at finde en alternativ rute.