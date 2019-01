Muddergaranti: Crossløberne indtager skoven

LØGUMKLOSTER: Der er garanti for sved på panden og mudder i skoene, når Sparekasseskoven i Løgumkloster lørdag lægger blød skovbund til den 4. afdeling af DGI's vintercross-serie.

Det første startskud lyder klokken 11, og helt frem til 13-tiden vil der være løbeaktivitet på den afmærkede rute.

- Børnene løber en runde på 2,5 kilometer. Dernæst følger kvinderne, der løber to omgange, og til sidst kommer mændene, der skal løbe tre omgange, forklarer Anita L. Schmidt fra Løgumkloster Løbemotion.

Det er den lokale løbeklub, der står som arrangør for lørdagens afdeling. Over 400 forhåndstilmeldte løbere vidner om, at Løgumklosters skov med kuperet, varieret og naturskønt terræn er populært hos de landsdelens løbemotionister. Det er i år femte gang, at crossløberne sendes på skovtur i Løgumkloster.