Motorfestival får amerikansk deltagelse

LAKOLK: Den fjerde Rømø Motor Festival er allerede godt på vej til at slå alle rekorder, længe inden den første racer har fået sandet til at flyve på Lakolk. I år er 115 deltagere på listen, hvilket er rekordmange.

Men det er ikke den eneste rekord, som arrangørerne er på vej til at bryde, når det går løs den 31. august.

Flere nationer er nemlig til start, og derfor kommer der kørere, biler og motorcykler fra 12 lande til årets udgave. For første gang er der oversøiske deltagere repræsenteret, for retro-succesen på Rømø har bredt sine ringe i vandet så langt, at to amerikanske kørere med tilhørende teams har fået et anerkendende nik og er klar til at dyste til august.

Der er tale om to motorcyklister i form af Chris McGregor og Kem Dunnebacke, der begge tager turen på tværs af Atlanten med deres klassiske Harley-Davidsons.

- Verdensklasse er jo bare et ord. Vi vil hellere sige, at det er klasse, at hele verden kender festivalen - og åbenbart er nogle entusiaster villige til at krydse kontinenter for at køre med. Det er vi meget beærede over, og vi vil bestræbe os på at lave den bedste festival nogensinde, skriver festivalen i en pressemeddelelse.