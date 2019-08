Motorcyklist og passager slynget af i sammenstød: Slap med voldsomme knubs og knoglebrud

Et sammenstød mellem en motorcykel og en bil skabte store trafikale problemer, da folk skulle hjem fra Rømø Motor Festival.

Rømø: To personer slap forholdsvist nådigt fra at blive slynget af en motorcykel ved et uheld på Vesterhavsvej lørdag eftermiddag.

Uheldet gav store trafikale problemer, da politiet måtte spærre vejen i en periode, netop som tusindvis af gæster skulle tilbage til fastlandet fra Rømø Motor Festival i Lakolk.

Vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Ole Aamann oplyser, at uheldet involverede en bil og en motorcykel.

- Det er en motorcykel, der svinger ind foran en bil. Både føreren af motorcyklen og en passager bliver slynget af, og de har sommertøj på, så de får nogle meget svære knubs, siger vagtchefen.

Den kvindelige passager blev fløjet med helikopter til Odense Universitetshospital, da hun havde smerter i nakken. Det viste sig heldigvis, at hun ikke har fået nogen alvorlige skader.

Den mandlige fører blev kørt til sygehuset i Aabenraa, han har ud over masser af knubs pådraget sig flere knoglebrud.

Trafikken kører nu igen normalt på stedet.