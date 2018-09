Motionsarrangement fylder idrætscenter

Bredebro: Tirsdag 11. september fra klokken 17.30 vil idrætshallen i Bredebro summe af liv og aktivitet, når Tønder Kommune inviterer til en gratis motionsaften for voksne. I løbet af de tre en halv time, arrangementet varer, har deltagerne mulighed for at prøve kræfter med en lang række forskellige og nye aktiviteter.

På skemaet er blandt andet håndboldfitness, floorball, pickleball, bordtennis, yoga, gangmotion, udendørs fitness og fodboldmotion. - Når børnene er fløjet fra reden, eller man er på vej til at trække sig tilbage fra et aktivt arbejdsliv, opstår en ny tilværelse, hvor man måske har lidt mere tid at gøre godt med. Måske oplever man også, at nogle fællesskaber forsvinder, når man overgår til en ny livsfase. Derfor vil vi rigtig gerne motivere alle til at tænke motion og bevægelse ind som en naturlig del af den nye livsfase og derigennem måske finde nye sociale fællesskaber, siger René Andersen (V), der er formand for kultur- og fritidsudvalget. Motionsaftenen er blevet til i et samarbejde mellem sundhedsafdelingen, kultur- og fritidsafdelingen, Bredebro idrætscenter og en række foreninger, som stiller med instruktører til de i alt otte forskellige aktiviteter. Motionsarrangementet er bygget op, så man har mulighed for at deltage i seks af de i alt otte aktiviteter. Hver aktivitet tager 15 minutter.

Midt på aftenen er der indlagt en pause, hvor der serveres let, gratis forplejning. Her er også indlagt en opvisning med Border Line-Dance Club Tønder. Arrangørerne garanterer sjove aktiviteter, højt humør og måske lidt sved på panden helt indtil afslutningen klokken 21.