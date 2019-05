Motionist slog alarm: Potentielt farlig brand under udvikling

RØRKÆR: På grusvejen var der næsten mere støv fra brandbilerne, end der var røg fra et læs korn, der ulmende lå i vejsiden.

Men der blev ikke taget chancer, da der mandag formiddag ved 10-tiden blev slået brandalarm fra Brovej syd for Rørkær ved Tønder. Her havde en motionist på den ensomt beliggende vej opdaget både røg og flammer, der stod ud fra kornet. Der var fare for at ilden kunne brede sig til krat og græs, og dermed udløse en naturbrand.

- Der er fortsat knastørt. Det vand, vi fik i weekenden, battede ikke noget, sagde indsatsleder Per Frandsen, Brand & Redning Sønderjylland, mens de frivillige brandfolk fra Tønder gik i gang med slukningsarbejdet.

Det foregik uden dramatik og blev afsluttet ved, at der blev lagt et tykt lag skum over kornet.

- Det er den bedste måde at forhindre, at ilden blusser op igen, forklarede indsatslederen.

Hvad der har antændt kornet, der er blevet kørt ud i området inden for de seneste dage, vides ikke.