Morris Minor-klub bragte fortidens biler til Tønder

De cirka 80 Morris Minor-biler kommer i alverdens farver, nuancer, størrelser, med originalt udstyr og med udstyr, der er købt for at personliggøre bilerne. Nummerpladerne fortæller, at deltagerne og deres biler kommer fra lande som Schweiz, Holland, Tyskland, England, Sverige, Norge og selvfølgelig Danmark.

Råbet kommer fra Morris Minor-entusiasten Kim Kleis, der har travlt med at få de mange Morris Minor på plads på parkeringspladsen bag Tønder Museum. Sammen med Karen Thomsen, Peter Grøn og Per Sørensen udgør Kim Kleis arrangørgruppen bag Nordisk Morris Minor Klubbs sommertræf i Rudbøl. Denne lørdag har de gamle biler lagt vejen forbi Tønder.

For familien Sørensen fra Juelsminde er Morris Minor en passion for alle generationer. Foto: Claus Thorsted

På sidelinjen

Det er ikke kun deltagere i sommertræffet, der er kommet for at kigge på Morris Minor. Ligesom flere andre interesserede går Bent og Merete Frøhlich rundt og kigger fascineret på de mange gamle biler. Egentlig er parret også selv medlemmer af den nordiske Morris Minor-klub, men deres bil står parkeret hjemme i Avnbøl ved Sønderborg.

- Jeg er ved at restaurere min egen todørs Morris fra 1971, som jeg købte i 1992. Jeg har ventet på, at jeg blev gammel, og selvom jeg ikke er gammel endnu, så har jeg nu fået tiden til at gøre det, forklarer Bent Frøhlich.

Arbejdet med at restaurere bilen gik i gang for fire måneder siden, og håbet er snart at kunne deltage med bilen til et Morris Minor-træf.

- Jeg må nok erkende, at det river lidt i mig, når jeg ser de andre biler, siger Bent Frøhlich.

Hustruen Merete Frøhlich er ligeledes betaget af de andre Morris Minor-biler.

- Det er fint at se så mange af dem, siger hun.