Morgendagens stjerner dystede på grønsværen

MØGELTØNDER: Sidste weekend i august er der Tønder Festival. Første weekend i september er der Møgeltønder Cup. I øvrigt uden yderligere sammenligning har disse to indslag haft deres helt faste pladser i den lokale begivenhedskalender.

Efter en periode med vigende interesse, har folkene bag Møgeltønder Cup i år kunnet glæde sig over at interessen for et udendørs fodbold stævne og festivitas på sidelinjen atter er opadgående.

- Vi glæder os over et år, hvor vejrguderne og opbakningen var med os. Et år, hvor de mange frivillige igen fik det hele til at gå op i en højere enhed. Vi glæder os over et Møgeltønder Cup, der blomstrer og ser allerede nu frem mod den første weekend i september 2019, lød det fra stævneledelsens formand, Per Frandsen, efter at det sidst dommerfløjt havde lydt og den sidste vinderpokal var overrakt.