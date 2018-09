En gruppe unge fra Moldova har i de forgangne måneder studeret Skandinavien og skandinaviske forhold som en del af et innovationsprojekt. Nu er tiden kommet til at de alle skal ud at se det hele i virkeligheden. Det blev mandag og tirsdag til et kig på alt fra skoler og institutioner til landbrug i Tønder Kommune.

ÅVED/TØNDER: Et kig ind i, hvordan ting fungerer i Skandinavien, og herunder Sydvestjylland, er på skoleskemaet for en gruppe unge fra Moldova i disse dage. Besøget er en del af et tre måneder langt initiativ, der hedder 'Dialogue 2018', og har til formål at de unge kan lære mere om og af Skandinavien. Eleverne kommer fra forskellige skoler i Moldovas hovedstad Chisinau, og har med programmet fået muligheden for at lære mere om skandinavisk sprog og kultur - et program, der ved hjælp af Alina Racila, der har boet i Danmark i fire år, nu er blevet til en rundtur i blandt andet Tønder Kommune. Tirsdag gik turen nemlig til Åved og gårdejer Hans Thysen, som viste sin kvægbedrift frem og svarede på mange, nysgerrige spørgsmål: - Jeg er kun glad for at kunne vise gården frem, og jeg sagde også ja med det samme, da Alina ringede. I det hele taget har jeg ofte rundvisninger herude. Det samme svar har gruppen mødt på mange andre henvendelser, forklarer arrangør Alina Racila. - Jeg er meget glad for, at vi er blevet vist så stor velvilje fra alle de steder, vi har besøgt. Jeg har ringet rundt, og er bare straks blevet mødt med et "ja, selvfølgelig!" så mange steder fra. Jeg er selv fra Moldova, men bor her i området - så det var oplagt, at jeg tog opgaven.

- Det har givet os en masse idéer at se, hvordan man gør i blandt andet Danmark. Nu skal vi videre for at se mere af Skandinavien, men jeg synes bestemt vi har set nogle ting, jeg glæder mig til at fortælle om derhjemme. Madalina Birca, turdeltager

Foto: Hans Chr. Gabelgaard/Michael Bager Gårdejer Hans Thysen fra Åved bød holdet velkommen, og viste gruppen, hvordan hans gård drives.Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Indtryk og inspiration For eleverne har flere ting gjort indtryk under besøget i Danmark. En af dem er Madalina Birca: - Vi er en samlet gruppe, som allerede har lært en masse om Skandinavien, men jeg må sige, at der er store forskelle mellem Moldova og Danmark. Jeg var meget imponeret over, at man her lader børn i børnehaver sove til middag udendørs - sådan er det ikke derhjemme, forklarer hun. Besøget har samtidigt givet inspiration til nye projekter, fortæller Madalina: - Det har givet os en masse idéer at se, hvordan man gør i blandt andet Danmark. Nu skal vi videre for at se mere af Skandinavien, men jeg synes bestemt vi har set nogle ting, jeg glæder mig til at fortælle om derhjemme. Onsdag går turen til København og innovationskonkurrencen 'Creative Business Cup', inden turen fra Moldova ender i Sverige og til sidst Finland.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard/Michael Bager Alina Racila (nummer to fra venstre) er arrangør af de to dages tur i Tønder og omegn. Her har gruppen besøgt mange forskellige steder på turen, blandt andet skoler i form af Emmerske Efterskole og VUC, men også to forskellige landbrug og meget andet. Foto: Hans Chr. Gabelgaard