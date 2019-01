Mojn do: Tønders sønderjyske adventskalender slår alle rekorder

Per Jakobsen (t.v.) var trukket i reportertøjet. De sønderjyske budskaber fra interviewpartnerne oversatte han efterfølgende til velformuleret dansk. "Å haus nå å la æ bil stå, vinne do har haj æ snafel for lånt nee i æ puncheglaas" blev oversat som: "Og husk nu at lade bilen stå, hvis du har fået for meget snaps". Foto: Tønder Kommune

Videoklip med gode råd omkring jul og nytår på klingende sønderjysk er blevet et hit på nettet. Indslaget med den lokale politibetjent Bent Jepsen gik nærmest amok, og er nået ud til over 425.000 personer.

TØNDER: - Å haus nå å la æ bil stå, vinne do har haj æ snafel for lånt nee i æ puncheglaas. På klingende sønderjysk giver den lokale politibetjent Bent Jepsen sit rådgivende besyv med. Det skete for rullende Iphone-videokamera foran politigården i Tønder, og blev siden lagt på Tønder Kommunes Facebook-side. Og så skete der ting og sager. Indslaget gik viralt, og er indtil nu nået ud til over 425.000 personer. Succesen glæder, men kommer også bag på teamet bag indslaget og idéen, kommunikationsmedarbejderne på Tønder Kommune, Lone Rytter og Per Jakobsen. - Idéen var oprindelig, at vi ville lave en form for julekalender. Den måtte gerne være lidt sjov, men skulle også have et seriøst indhold. Men 24 indslag var lige rigeligt. Derfor blev det i stedet en adventskalender, fortæller Lone Rytter. De fire kalender-indslag var henholdsvis en brandmand, en pladsmand på genbrugspladsen, en fyrværkeri-ekspert og så altså politimanden. Fælles for alle var, at de kunne tale klingende sønderjysk, og samtidig kom med gode råd og budskaber.

Vi regnede med, at kalenderen nok skulle klare sig godt. Men at det gik så godt, kom totalt bag på os. Lone Rytter, kommunikationsmedarbejder, Tønder Kommune

Sådan gik med kalenderen 1. søndag i advent (brandmand): rækkevidde 118.961, 616 likes, 201 kommentarer, 826 delinger2. søndag i advent (pladsmand): rækkevidde 36.660, 304 likes, 79 kommentarer, 218 delinger



3. søndag i advent (fyrværkeriekspert): rækkevidde 113.000, 457 likes, 362 kommentarer, 765 delinger



4. søndag i advent (politimand): rækkevidde 425.090, 2.500 likes, 3.100 kommentarer, 2.300 delinger



Du kan se en af videoerne her:



https://www.facebook.com/toenderkom/videos/532613263816028/?q=t%C3%B8nder%20kommune&epa=SEARCH_BOX

Foto: Uwe Iwersen - Husk at sætte røgalarmen op, lød budskabet for indsatsleder ved Brand og Redning Sønderjylland, Per Frandsen. Foto: Klip fra videoen

Mange delinger Da de første indslag var i kassen og lagt ud på Facebook, vidste folkene bag, at de havde lavet noget sjovt. For de fire hovedpersoner, der blev interviewet af Per Jakobsen, gjorde det bare så godt. - Vi regnede med, at kalenderen nok skulle klare sig godt. Men at det gik så godt, kom totalt bag på os. Det har været afgørende, at folk har kommenteret, "liked" og delt indslagene, forklarer Lone Rytter. Indslaget med politimanden er således kommenteret over 1800 gange og delt af næsten 2400 personer. Lone Rytter understreger, at det aldrig har været tanken at gøre grin med nogen eller noget. Tværtimod. - Humor kan i visse tilfælde være velegnet til at komme ud med vigtige budskaber. Heldigvis var de folk, som vi udvalgte, virkelig med på det, siger hun.

Hvad nu Videobudskaber, gerne med lidt grin og spas, er i øvrigt en del af den kommunale kommunikationsstrategi. - Facebook er en megagod platform til at komme ud til borgerne med. Vi laver ikke kun rådhushistorier, men forsøger at komme ud i den kommunale organisation. Og så gør det ikke noget at vise, at "dem på kommunen" ikke er sådan nogle kedelige nogen, siger hun. Midt i glæden over adventskalenderens gennemslagskraft, melder der sig dog også en lille betænkelighed. For hvad nu - hvad skal man finde på næste gang? At nå ud til 425.000 kommer nok ikke lige igen.