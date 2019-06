Møllerbolig med café og butik indviet i høj sol

Museumsvært Hanne Lindrum står klar i butikken til at betjene kunderne. Hun fortæller, at håndværkerne blev færdige fredag klokken 12.30 - akkurat i tide til receptionen for museets medarbejdere.

Den tidligere møllerbolig har været lukket siden 1. september sidste år for at gennemgå en gennemgribende renovering.Boligen er nu indrettet til café og butik. Den 16. august er Museum Sønderjylland og Tøndermarsk Initiativet klar med nye udstillinger i de to tidligere kornmagasiner ved møllen. Udstillingerne vil vise, hvordan Tøndermarsken blev til og i et nyt klimalaboratorium kan man prøve at håndtere klimaforandringerne i sin egen lille Tøndermarsk.

Foruden at være gift med mølledatteren er Per Jacobsen også medlem af møllelauget i Højer. Han er ganske tilfreds med bygningen efter den er renoveret:

- Rummet var her, griner han og stiller sig op med spredte arme for at illudere en væg, der ikke er der mere. Lige som på stueplan er der sket meget med boligen gennem de sidste mange år.

Christel Jacobsen flyttede som fireårig ind i mølleboligen med forældrene i 1948. Siden kom Per Jacobsen ind i hendes liv. Per Jacobsen husker tydeligt, hvor pigekammeret var og går op ad trappen til 1. sal.

Falske kakler

Mens Per Jacobsen er begejstret for den nye indretning, så er husturen og mølledatteren, Christel, knap så glad. I hvert fald er hun ikke tilfreds med, at de tidligere køkkenkakler nu er placeret på væggen i caféen, for det er jo ikke her, de hører hjemme, lader hun forstå.

Hvis man kommer forbi møllen, der stadig har stækkede vinger, kan man få serveret en let anretning i haven. Her i de smukke omgivelser, som Hanne Lindrum kalder for "sin have", er der flotte blomster, et lille lysthus med et cafébord og yderligere et par borde i haven, hvor man kan nyde maden eller en kop kaffe.

Og så er møllen fra 1857 jo altid et besøg værd - ikke mindst for at nyde udsigten.

Det var de to drenge, Mads Christensen og Emil Jacobsen, dog ikke så interesserede i lørdag. De havde smidt deres cykler på et stykke græs og placeret sig på en bænk med hver deres energidrik. De var på jagt efter Pokemon'er.

- Vi har været oppe i mølle før, noterede de to drenge, mens de var opslugte af deres telefonskærme.

Renoveringen af møllerboligen er sket som led i omdannelse af Højer Mølle til port til Tøndermarsken og Nationalpark Vadehavet.