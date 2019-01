Brandstiftelse

Den 19-årige lokale mand, der er varetægtsfængsling i brandsagen fra Løgumkloster, er sigtet efter paragraf 180 i straffeloven med følgende ordlyd:- Sætter nogen ild til egen eller fremmed ejendom under sådanne omstændigheder, at han indser, at andres liv derved udsættes for overhængende fare, eller det sker med forsæt til at volde omfattende ødelæggelse af fremmed ejendom eller til at befordre oprør, plyndring eller anden sådan forstyrrelse af samfundsordenen, straffes han med fængsel indtil på livstid.