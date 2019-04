- Og så var det rart at høre fra Lars Thomsen fra Sæd, at det var lykkedes at samle lokalområdet igen, efter at man her har været igennem samme omgang, som vi står i. Dog ikke så stor og voldsom.

- Det var godt, at vi fik lagt alle detaljer frem om, hvad afkastet fra møllerne kan betyde for vort område.

Det nye Haved-projekt med 18 vindmøller på hver 180 meter vil ifølge RVB ("Foreningen til fremme af udvikling i Rejsby, Vodder og Brøns sogne") give et økonomisk afkast til udvikling i de tre sogne på samlet 180 millioner kroner i møllernes forventede levetid på 30 år. Det svarer til et årligt afkast på seks millioner kroner. Vindmølleparken forventes at kunne producere 90 procent af det årlige el-forbrug i Tønder Kommune, og vil fortrænge cirka 187.000 ton CO2. Det svarer til 25 procent af den CO2, der udledes i hele Tønder Kommune (tal fra 2015). Hver mølle koster 35 millioner kroner, hvilket gør, at den samlede investering for Vattenfall som projektmager løber op i 630 millioner kroner. Blandt de indrømmelser, som Vattenfall er kommet med overfor lokalsamfundet, er, at RVB får en af de 18 opstillede møller og dermed er berettiget til 1/18 af vindmølleparkens årlige overskud. Kilder: RVB/Vattenfall

- Vi vil tage dialogen med de borgere og grupper, der er kritiske. Det er fortsat vores fornemste opgave, så vi kommer i land. Vi skal også overbevise politikerne om, at vi er en stor gruppe, der virkelig vil det her og brænder for sagen, lyder det fra Skærbæks tidligere borgmester.

Modstand

Onsdag aften var udtrykkeligt lagt op som et informations-, og altså ikke et debatmøde. Men debatten skal nok komme. Den var allerede synlig foran mødelokalet, hvor kritikerne var mødt talstærkt op og med store bannere gjorde det klart, at store vindmøller på land ikke bliver rejst med deres gode vilje.

Som talsmand for arbejdsgruppen "De bekymrede naboer" var Lau Nørgaard, Forballum, blandt dem, der demonstrerede mod projektet. Han er sammen med sin gruppe vred over, at debatten om Haved-møllerne kommer igen, efter at kommunalbestyrelsen i Tønder kasserede det første projekt for godt to år siden.

- Det viser, at der er et generelt problem med troværdigheden til Tønder Kommune med hensyn til blandt andet tilflytning. Man kan ikke vide sig sikker for vindmøller nogen steder, sagde han.

Torsdag morgen, dagen efter orienteringsmødet, takkede Lau Nørgaard skeptikerne for deres fremmøde. Talsmanden skrev i en mail til alle gruppens medlemmer:

- Tusinde tak til alle jer, som deltog i demonstrationen foran Rejsby Efterskole i går inden orienteringsmødet - ca. 70 personer deltog. Vi ved, at der er mange, som simpelthen ikke tør deltage pga. den forfærdelige mobning, som der foregår i lokalsamfundene, hvilket simpelthen er uacceptabelt.