Mølle-modstandere dybt bekymrede over hærværk

- Jeg troede først, at det kun var galt hos os. Men så fandt jeg ud af, at der var ødelagt og fjernet skilte flere steder i hele lokalområdet, siger Jane Enemark.

På hendes parkeringsplads ved hjemmet havde der i nogen tid stået to store trærammer med bannere med budskabet "Kæmpemøller Nej Tak". De to bannerne var nu revet ud af rammerne og væk.

REJSBY: Det var et trist syn, som Jane Enemark vågnede op til i Birkelev nord for Skærbæk tirsdag morgen.

Det nye Haved-projekt med 18 vindmøller på hver 180 meter vil ifølge RVB ("Foreningen til fremme af udvikling i Rejsby, Vodder og Brøns sogne") give et økonomisk afkast til udvikling i de tre sogne på samlet 180 millioner kroner i møllernes forventede levetid på 30 år.Det svarer til et årligt afkast på seks millioner kroner.Vindmølleparken forventes at kunne producere 90 procent af det årlige el-forbrug i Tønder Kommune, og vil fortrænge cirka 187.000 ton CO2. Det svarer til 25 procent af den CO2, der udledes i hele Tønder Kommune (tal fra 2015).Hver mølle koster 35 millioner kroner, hvilket gør, at den samlede investering for Vattenfall som projektmager løber op i 630 millioner kroner.Blandt de indrømmelser, som Vattenfall er kommet med overfor lokalsamfundet, er, at RVB får en af de 18 opstillede møller og dermed er berettiget til 1/18 af vindmølleparkens årlige overskud.Kilder: RVB/Vattenfall

Grim følelse

Tirsdag formiddag stod det hurtigt klar, at det ikke kun var gået ud over bannerne i Birkelev, men at der var hærværk mod i alt syv opstillede kæmpe-plakater placeret rundt omkring i lokalområdet.

Det vækker ubehag hos Jane Enemark.

- Så er det ikke drengestreger længere. Nogle har kørt systematisk rundt i området og er gået efter skiltene. Det er ubehageligt. Det føles rigtigt grimt, siger hun.

Mølle-modstandere og mølle-tilhængere i Haved/Rejsby-området har tidligere stået stejlt over for hinanden, da de oprindelige planer med 29 vindmøller var til debat for fire år siden. Men uenigheden har aldrig resulteret i hærværk før.

- Det er meget bekymrende. Noget, vi altid har lagt meget vægt på er, at uanset om man er for eller imod, så skal vi have en ordentlig tone i debatten. Det har vi holdt os til. Vore bannere har været en ordentlig og demokratisk måde at vise sin holdning på. Det, vi nu har oplevet, hører ingen steder hjemme, siger Jane Enemark.