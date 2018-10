Møbelcenter mister sine gardere

TØNDER: Kunderne i Indbo Centret på Hydrovej i Tønder må foreløbig se langt efter en typisk dansk velkomst i indgangspartiet.

Indtil mandag har der her stået to store, røde garder-soldater udført i træ - de stod vagt omkring en dertil passende flagstang med Dannebrog. Men både de cirka 1,50 meter høje soldater og flagstangen er nu forsvundet. Det er sket under et indbrud i møbelcentret, der blev begået natten til mandag og altså blev opdaget, da de første medarbejdere mødte ind efter weekenden, oplyser en talsmand for Syd- og Sønderjyllands Politi.