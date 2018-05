Modstand: Tønder tordner mod master

- Kommunens helt klare holdning er, at ledningssystemet på strækningen igennem Tønder Kommune bliver udformet som jordkabler fremfor luftledninger for at reducere indvirkningen på det omkringliggende miljø, naturen og befolkningen mest muligt.

Sådan lyder den officielle dom fra Tønder Kommune over Energinets planer om at etablere en 400kV-højspændingsledning fra grænsen ved Sæd og op gennem hele kommunen med mulighed for mindre, kompenserende kabellægning på udvalgte strækninger.

Energinet planlægger en ny 400 kV og 175 km lang linjeføring langs den jyske vestkyst fra Idomlund ved Holstebro via Endrup ved Esbjerg til grænsen ved Sæd syd for Tønder.Projektet betyder som udgangspunkt, at der skal opstilles over 500 elmaster med den højde på op til 35 meter. Projektet blev blandt andet præsenteret på et borgermøde i Bredebro i april, hvor 400 mødte frem for at give udtryk for både modstand og bekymringer. Den indledende idéhøring er nu afsluttet. Energinet/Miljøstyrelsen skal bearbejde indkomne høringssvar og herefter komme med konkret udspil om både linjeføring hel/delvis kabellægning af projektet.

- Tønder Kommune ser her en stor risiko for, at kommunens unikke landskaber og oplevelsen heraf bliver negativt påvirket af et eventuelt 400 kV luftledningssystem, lyder vurderingen i høringssvaret.

I svaret peget også på, at Energisnets skitserede projektområde gennemskærer i alt seks udpegede "større, sammenhængende landskaber", der som hovedregel skal friholdes for større byggerier og tekniske anlæg.

I kommunens høringssvar peges der blandt andet på, at en luftledning vil have en negativ påvirkning på kommunens unikke kultur- og miljøarv samt turisme.

- Vi har ikke kunnet nå at behandle et svar politisk, det vil vi gøre senere. Men det er min helt klare overbevisning, at der er opbakning til det, der står, siger Henrik Frandsen.

Når der er tale om et foreløbigt, administrativt høringssvar, skyldes det, at høringsfasen har været kort.

Minister-møde

Sammen med sine borgmester-kolleger ser Henrik Frandsen som næste skridt i sagsforløbet frem til et udspil fra energiminister Lars Christian Lilleholt (V).

- Han havde ikke mulighed for at møde os i mandags, men har meldt ud, at han gerne vil mødes med os. Det ser jeg frem til. Der er også behov for en teknisk afklaring. Der er forskellige oplysninger i sagen. Nogen siger, at en total kabellægning ikke kan lade sig gøre, mens vi på informationsmødet i Bredebro fik at vide, at det kan lade sig gøre, omend det er bøvlet, påpeger Henrik Frandsen.

På mødet i Bredebro sagde projektleder Christian Jensen blandt andet:

- Det er ikke kun et spørgsmål om økonomi. Det er også usikkerhed om, hvorvidt vi kan drive projektet. Vi kan bygge det, men risikoen for, at vi ikke kan drive det, er tilstede.