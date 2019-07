1,2 millioner kroner er blevet investeret, og nu står Vadehavscamping klar med den plads, som ejerne gennem et halvandet år har haft som målsætning at skabe. Det er blandt andet sket takket være 545.000 kroner, som LAG Haderslev-Tønder har bidraget med - altsammen for at skabe bedre forhold for autocampister.

- Investeringen er en stor satsning, men også noget, der kan give pladsen et afgørende skub. Det har været meget væsentligt at få de her risikovillige midler på plads.

- De er færdige med investeringen, så nu er pengene på vej fra Erhvervsstyrelsen. Vi har fokus på det, der skaber udvikling og liv i landdistrikterne, og med LAG-midler kan man jo støtte foreninger såvel som erhvervsrettede projekter. Det her er klart et erhvervsrettet projekt, som vi støtter op om, fordi det passer rigtig godt i tråd med, at man gerne vil skabe flere jobs og ikke mindst udvikling i landdistrikterne.

EMMERLEV KLEV: Blød grund og fastkørte autocampere hører for alvor fortiden til på Vadehavscamping ved Emmerlev Klev. En gennemgribende modernisering til i alt 1,2 millioner kroner er netop blevet færdig og betyder, at man nu for alvor kan satse på at få flere campister ud til Vadehavet - især dem i autocampere.

LAG-ordningen er en del af EU's landdistriktspakke. Her er der afsat EU-midler til at fremme lokal udvikling og levevilkårene i landdistrikterne. Vadehavscamping ligger indenfor kystbeskyttelseslinjen, så projektet er blevet til virkelighed med tilladelser fra Kystdirektoratet og Tønder Kommune.Den nye ombygning har givet 58 pladser til autocampere, men som hidtil er den anden halvdel af Vadehavscamping for campingvogne, telte med videre.Ligger du eller din forening inde med en god idé, så er der ansøgningsfrist til LAG Haderslev-Tønder næste gang den 8. september 2019.Læs eventuelt mere om ordningen på www.livogland.dk

Hårdere grund under hjulene

Med beliggenheden blot omkring 100 meter fra Vadehavet kunne pladsen godt blive blød, og det er ikke altid lige optimalt, hvis man kommer med en autocamper eller en campingvogn for den sags skyld. Derfor er en del af de i alt 1,2 millioner kroner gået til at lave 58 pladser specifikt til autocampere, forklarer medejer Morten Wind Gram:

- Formålet med det hele var at tiltrække flere gæster i autocampere til pladsen. Vi overtog for halvandet år siden, og har opdateret pladsen løbende, men vi kunne hurtigt se, at der var basis for at satse på autocamperne herude. Til gengæld var bunden også meget blød, så vi har med investeringen fået en hård bund lagt på pladsen. Det er en stor fordel, når man kommer med en autocamper, forklarer han.

Men pengene er også gået til elektronik. Vadehavscamping har flere ejere, og alle har fuldtidsjobs at passe ved siden af deres nye satsning i turismen. Derfor har man forsøgt at gøre pladsen mere selvkørende. Derfor står gæsterne selv for at checke ind og ud af pladsen, og et nyt elektrisk system har også gjort det til en leg at afregne strømforbruget, forklarer Morten Wind Gram:

- Det, vi forsøger at gøre, er at få en mere selvbetjent plads. Vi sørger selvfølgelig for, at alt er pænt, rent og i orden, men sådan noget som indcheckning klarer gæsterne selv, og det er lidt specielt. Men vi har alle seks et fuldtidsjob ved siden af, så det er for at undgå, at det kræver to mand på fuld tid herude. Der vil vi gerne hen i fremtiden, for vi vil gerne ansætte flere i takt med, at der forhåbentligt kommer endnu flere gæster.