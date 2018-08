Mobilfri skoledage: Forsøg er blevet gjort permanent

- Det viste sig på mellemtrinnet, at det også gav mening for børnene, hvilket måske var lidt overraskende, fortæller han.

- Den korte udgave er, at der er lidt færre distraktionsmuligheder i undervisningen. Den brummer ikke lige i lommen. Så på den måde er det nemmere at koncentrere sig i undervisningen, fortæller skolelederen.

Skolen gennemførte i foråret efter ønske fra skolebestyrelsen et forsøg med mobilfrie dage på mellemtrinnet, og den ordning gav så gode resultater, at ordningen blev gjort permanent.

Det viste sig på mellemtrinnet, at det også gav mening for børnene, hvilket måske var lidt overraskende.

Forsøg i udskolingen

Forud for forsøget på mellemtrinnet var Klaus Fog personligt imod et forbud mod mobiltelefoner - han mente, eleverne skulle lære at bruge den som et redskab. Men erfaringerne betød, at man traf beslutningen om mobilfrie skoledage.

På skolen fandt de også ud af, at mange af de redskaber, som mobiltelefonerne har, også findes på elevernes computere. Og computeren adskiller sig fra mobilen.

- Hvis man klapper skærmen ned, så er den ligesom lukket, så den er nok lidt nemmere både for eleverne og lærerne at håndtere, fortæller Klaus Fog.

Ordningen med mobilfri skoledage kan ende med at blive udvidet på skolen. Således vil skolebestyrelsen gerne have, at der laves forsøg i udskolingen også.

- Det skal vi have sat i værk nu her, fortæller Klaus Fog.