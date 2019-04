Misundelse er med: Kunstnere bød indenfor på havnen

Rømø: Torsdag slog kunstnere porten op til årets udgave af udstillingen Rømøspejlinger, hvor folk på havnen kan se alt fra malerier til skulpturer og fotos.

Udstillingen er igen i år etableret i Klaas Puuls lagerbygning, og her tog blandt andre Rømø-ægteparret Dorthe og Flemming Lassen imod torsdag formiddag. De har begge skulpturer med på udstillingen.

- Det er for at vise, hvad vi kan lave. Vi er autodidakte begge to, fortalte Flemming Lassen om årsagen til, at de er en del af Rømøspejlinger, hvor 15 kunstnere i år udstiller.

De har været med på udstillingen i mange år og er en del af den arbejdsgruppe, der arrangerer den. Deres dans med kunsten begyndte for omkring 12 år siden, hvor de gerne ville finde noget, de kunne lave, når de blev pensionister. Valget faldt på kunsten, og de har blandt andet været på kurser.

- Jeg kan ikke nøjes med at spille golf, fastslog Flemming Lassen.

De to har skulpturer i granit og marksten med på udstillingen, der i år består af i alt 72 værker.