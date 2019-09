Mister motorcyklen: 21-årig motorcyklist kørte uden nummerplader

ØSTER HØJST: En 21-årig lokal motorcyklist må nu se langt efter sin motorcykel - den har politiet nemlig beslaglagt. Mandag eftermiddag klokken 14.55 kørte den 21-årige ad Bredgade i Øster Højst, da motorcyklen, han kørte på, fangede politiets opmærksomhed.

Motorcyklen var nemlig ikke indregistreret. Derfor venter der nu den 21-årige flere tiltaler. Dels for at køre på motorcyklen uden nummerplade, men også fordi han ikke har noget kørekort. Det er ikke første gang, den 21-årige bliver taget for at køre uden kørekort, og derfor er motorcyklen nu i politiets varetægt, forklarer politikommissær Jens Peter Rudbeck fra Syd- og Sønderjyllands Politi:

- Det er tredje gang, han kører uden kørekort, og derfor er motorcyklen blevet beslaglagt.