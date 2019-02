LØGUMKLOSTER: En bilist fik mandag eftermiddag sin bil beslaglagt af politiet, da han blev stoppet på Koldingvej ved Løgumkloster. En politipatrulje bragte bilen til standsning klokken 15.10, da man fattede mistanke til manden.

Bilisten, en 33-årig lokal mand, viste sig ikke at have førerret. Det er i øvrigt ikke første gang, han bliver taget for netop denne forseelse, oplyser politikommissær Jens Peter Rudbeck fra Syd- og Sønderjyllands Politi:

- Der er tale om en gentagelse, så hans bil er blevet beslaglagt med henblik på konfiskation.

Som udgangspunkt vil politiet konfiskere bilen, hvis en person bliver taget i at køre uden førerret for tredje gang.