Mister bilen: 24-årig kørte i frakendelsestiden

VENNEMOSE: En 24-årig mand måtte tirsdag formiddag vinke farvel til sin bil, da en færdselspatrulje standsede ham på Tyvsevej i Vennemose. Politikommissær Jens Peter Rudbeck fra Syd- og Sønderjyllands Politi betegner den 24-årige som en gammel kending af politiet, og han blev i samme forbindelse sigtet for flere lovovertrædelser.

- Der er tale om en lokal mand, som er en gammel kending. Han er frakendt kørekortet, men er blevet taget for at køre flere gange alligevel, så nu endte det med, at hans bil blev beslaglagt. Vi har desuden sigtet ham for en overtrædelse af våbenloven - uden jeg dog kan præcisere, hvad de tog ham for, forklarer Jens Peter Rudbeck.