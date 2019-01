Mister bilen: 24-årig bilist kørte spiritus- og narkokørsel

LØGUMKLOSTER: En lokal 24-årig mand står nu uden bil, efter han torsdag aften klokken 21.35 blev standset af politiet. Den 24-årige kørte ad Vænget i Løgumkloster, da ordensmagten fattede mistanke til den 24-åriges kørsel.

Det viste sig at blive et særdeles dyrt bekendtskab for den unge mand, for dels var han i forvejen frakendt kørekortet, men samtidigt kunne målinger med alkometer og narkometer også påvise, at han var påvirket under kørslen, forklarer politikommissær Jens Peter Rudbeck fra Syd- og Sønderjyllands Politi:

- Han endte med at få konfiskeret bilen, da det langt fra er første gang vi har stoppet ham i at køre, til trods for, at han er frakendt kørekortet. Loven giver os ret til at konfiskere bilen efter en bilist mindst tre gange er blevet taget i at køre i frakendelsestiden. Det har ham her gjort, så vi inddrog bilen.

Man afventer nu blodprøver for at fastslå den nøjagtige promille samt omfanget af narkokørslen. Den 24-årige bilist blev torsdag aften testet positiv for cannabis og amfetamin, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.