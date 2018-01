Mistanke om rotter lukker Kvickly

TØNDER: Borgerne i Tønder må den næste tid se sig om efter et andet sted at handle deres madvarer, efter at en af de store dagligvarebutikker i Tønder midlertidigt er lukket I Kvickly fik man søndag eftermiddag nemlig en mistanke om, at der var rotter i butikken. Inde i butikken er der fundet noget, der ligner efterladenskaber efter rotter. Der er ikke blevet set nogen, og man skal derfor nu finde ud af, om formodningen om dyr i butikken er rigtig.

- Vi har en mistanke om, at der er en rotte i butikken, og det er det, vi er ved at undersøge, om der er hold i, siger Michael Næsby, der er butikschef i Kvickly Tønder.

Det var i afdelingen med isenkram at det, der minder om efterladenskaber, blev fundet. Man har nu ringet efter fødevarestyrelsen, som skal undersøge, om der er tale om rotter.

- Vi ringede til fødevarestyrelsen med det samme. Hvornår de kommer, for at tjekke om der er rotter, ved jeg ikke, fortæller brugsuddeleren, Per Sørensen.

Hvornår butikken igen åbner, ved butikschef endnu ikke. I første omgang skal man vente på fødevarestyrelsens undersøgelse, for at finde ud af om formodningen om rotter er rigtig.

- Det, der sker nu, er, at vi skal være helt sikker på, om der er tale om rotter eller ej, siger Michael Næsby.