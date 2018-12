Mistanke: Flugtbilist påkørte politiet og satte ild til egen bil

Torsdag morgen klokken 7.45 blev der slået brandalarm fra Øster Højst. Her stod en bil, der var parkeret i en indkørsel på Egevej, pludselig i flammer.

ØSTER HØJST: For anden gang inden for få dage er en bil udbrændt i Øster Højst-området. Lille juleaften måtte Adelvadvej ved Bøgewatt spærres for al trafik ved 10-tiden, efter at en personbil under kørslen pludselig var brudt i brand. Mens slukningsarbejdet stod på, måtte der etableres omkørsel.

Dramatisk biljagt

Ifølge Syd- og Sønderjyllands udspillede der sig natten til torsdag en dramatisk biljagt i området omkring Øster Højst.

Politiet eftersatte en sort Toyota Corolla Verso. Det skete ved to-tiden. Biljagten var så hidsig, at den ukendte fører af Toyotaen på et tidspunkt påkørte patruljebilen så voldsomt, at denne ikke kunne fortsætte.

Toyotaen kørte fra stedet, og det er formentlig den, der nu er fundet efterladt og brændt i Øster Højst. I hvert fald er den udbrændte bil, der blandt andet kan ses på brandvæsnets hjemmeside, netop en mørk Toyota Corolla.

At brænde biler af er ifølge politiet et kendt fænomen når det gælder om at slette spor, bl.a. fingeraftryk, i forbindelse med biltyverier eller udbytte fra forudgående indbrudsaktivitet.