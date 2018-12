Mistanke: Flugtbilist påkørte politiet og satte ild til bil

Der er ikke meget brugbart tilbage af den Toyota Corolla Verso, der torsdag morgen brændte i et villakvarter i Øster Højst. Politiet antager, at bilen er den samme, som natten til torsdag var med i en biljagt. Foto: Martin Franciere

En bil udbrændte torsdag morgen i en indkørsel på Egevej i Øster Højst. Bilen har formentlig været involveret i en biljagt tidligere på natten, hvor en af politiets patruljevogne blev ramt.

ØSTER HØJST: Torsdag morgen klokken 7.45 blev der slået brandalarm fra Øster Højst. Her stod en bil, der var parkeret i en indkørsel på Egevej, pludselig i flammer. - Bilen er udbrændt, lød meldingen torsdag formiddag fra indsatsleder Bent Poulsen fra Brand & Redning Sønderjylland, Tønder. I løbet af torsdag formiddag udviklede historien sig. Således kom det frem, at politiet omkring klokken 02.05 havde været involveret i en dramatisk biljagt i området omkring Øster Højst. Eftersættelsen af en mørk Toyota Corolla Verso kulminerede her med en påkørsel på Arnåvej. Her blev patruljevognen så hårdt medtaget, at den ikke kunne fortsætte.

Bilen manglede den bageste nummerplade. Det kan have været årsag til, at kollegerne ville standse den. Thomas Berg, politikommissær, Syd- og Sønderjyllands Politi

Denne Skoda Octavia forulykkede på Adelvadvej ved Øster Højst i november. Få dage efter blev der sat ild til bilen. Foto: Niklas Majgaard

Sammenhæng Toyotaen kørte imidlertid fra stedet, og det er formentlig den, der nu er fundet efterladt og afbrændt i Øster Højst. I hvert fald er den udbrændte bil, der blandt andet kunne ses på brandvæsenets hjemmeside, netop en mørk Toyota Corolla Verso. - Vi kan ikke sige det med hundrede procents sikkerhed, men vi kobler de to ting sammen, siger politikommissær Thomas Berg fra Syd- og Sønderjyllands Politi. Samtidigt blev en tilsvarende bil efterlyst på de sociale medier allerede lillejuleaften. Her blev en Toyota Corolla Verso, ligeledes i mørkegrå, nemlig stjålet fra en adresse i Rejsby-Ballum. At brænde biler af, er ifølge politiet et kendt fænomen, når det gælder om at slette spor, blandt andet fingeraftryk, i forbindelse med biltyverier eller udbytte fra forudgående indbrud. Den udbrændte bil skal nu undersøges nærmere. Det eneste, som politiet allerede nu ved med sikkerhed er, at den mørke Toyota ikke hører hjemme i den indkørsel på Egevej, hvor den blev efterladt og siden brændte.

Flere brande Hvad der helt præcist var baggrunden for politiets jagt efter den mørke bil, vides ikke. - Bilen manglede den bageste nummerplade. Det kan have været årsag til, at kollegerne ville standse den, siger Thomas Berg. Bilbranden torsdag morgen er i øvrigt langt fra den første af slagsen, der har fundet sted i Øster Højst-området på det seneste. Lillejuleaften blev to brandværn kaldt til en bilbrand på Adelvadvej ved Bøgvad få kilometer fra Øster Højst. Her måtte vejen spærres for al trafik ved 10-tiden, da en personbil under kørslen pludselig begyndte at brænde.

Op i røg Mens baggrunden her altså formentlig var af teknisk karakter, er der mere mystik om den Skoda Octavia, der tilbage i november var involveret i et færdselsuheld og siden blev efterladt med et politibånd omkring. Få dage efter gik bilen op i røg, og der gik adskillige uger, inden der skete mere med bilvraget. Det er nu blevet fjernet på myndighedernes foranledning. Også tilbage i 2017 blev en efterladt bil i Øster Højst brændt af. Det lykkes efterfølgende ikke at finde frem til hverken bilens ejer eller brandstifteren.