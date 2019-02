To personer opførte sig mistænkeligt natten til tirsdag i Abild og stak siden af. Dog kun for at blive stoppet senere på natten - i Vamdrup.

ABILD/VAMDRUP: En virksomhedsejer på Skærbækvej i Abild havde sent mandag aften ubudne gæster. Her blev to personer set snige sig rundt mellem virksomhedens lastbiler klokken 23. Det førte kort efter til anmeldelse, da de to tog flugten i en Mercedes, som senere viste sig at være på stjålne nummerplader.

Anmelderen havde imidlertid et særdeles godt signalement på de to mistænkte, og det førte først på natten til, at politiet kunne standse Mercedesen og de to mistænkte ved Vamdrup, forklarer politikommissær Jens Peter Rudbeck fra Syd- og Sønderjyllands Politi. De to er henholdsvis en mand fra lokalområdet på 31 år samt en kvinde fra det nordlige Sønderjylland. Hun er 36 år, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Manden er sigtet for at køre i påvirket tilstand, for at køre uden førerret, og for at have de stjålne nummerplader på bilen. Kvinden har vi ikke umiddelbart sigtet for noget, forklarer han.

Hvorfor de to befandt sig på virksomheden ved Skærbækvej, står hen i det uvisse, men politiet har en tese:

- Der er formentlig tale om, at man har villet begå tyveri af diesel eller noget andet - men om der mangler noget, er vi endnu ved at finde ud af, lyder det fra Jens Peter Rudbeck.