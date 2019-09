Mistænkelige dødsfald: To tyske statsborgere fundet døde i sommerhus

Det var i dette sommerhus de to ældre tyskere blev fundet døde onsdag eftermiddag. Politiet har været på stedet lige siden med teknisk efterforskning og hundepatruljer for at finde yderligere spor i sagen. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

To tyske statsborgere blev onsdag fundet døde i et sommerhus i Arrild. Politiet efterforsker de to dødsfald som værende mistænkelige.

ARRILD: Politiet har onsdag aften og torsdagen igennem været massivt til stede ved Arrild Ferieby, hvor der sent onsdag eftermiddag blev slået alarm. En person anmeldte ved 17-tiden, at vedkommende havde fundet to personer døde i et feriehus på Gånsagervej. Feriehuset, som politiet har finkæmmet, er et nyere feriehus, som ligger på Gånsagervej i udkanten af feriebyen. Syd- og Sønderjyllands Politi holder kortene tæt til kroppen, men oplyser torsdag eftermiddag i en pressemeddelelse, at der er tale om to ældre, tyske statsborgere. De foreløbige undersøgelser på Gånsagervej har indtil nu ikke kunnet kaste lys over, hvad de to tyskere præcist er døde af.

Fortsat efterforskning Politiet er fortsat i gang med at underrette de pårørende til de to døde sommerhusgæster. Af samme grund er det småt med detaljer i sagen, men de to dødsfald efterforskes rutinemæssigt som værende mistænkelige. Fra anmeldelsestidspunktet onsdag og frem har politiet haft teknikere på stedet, ligesom man har søgt efter spor i området ved Arrild Ferieby med hundepatruljer. Det stærkt begrænsede informationsniveau betyder også, at det hidtil ikke har været muligt at få svar på, hvor gamle de to omkomne er, hvor de mere præcist er fra, eller hvor længe de har boet i sommerhuset i Arrild.